У бывшей футболистки «Крыльев Советов» нашли рак

Бывшей футболистке «Крыльев Советов» Вукович диагностировали рак
ПФК «Крылья Советов»

Бывшая футболистка самарских «Крыльев Советов» сербка Мария Вукович проходит лечение от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал клуба.

«От лица клуба искренне желаем ей сил, стойкости и скорейшего восстановления. Мы поддерживаем Марию в этот непростой период и верим, что она справится с этим испытанием», — сказано в обращении клуба.

35-летняя Вукович выступала за самарскую команду в 2025 году, приняв участие в 21 матче и забив четыре мяча.

23 января Российский футбольный союз запретил самарскому клубу регистрировать новых футболистов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 17 очков. РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков.

1 января сообщалось, что у бывшего главного тренера московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску нашли рак.

Ранее у двукратного обладателя «Золотого мяча» диагностировали онкологию.
 
