Стало известно, почему спорт помогает от депрессии и тревожности

Регулярные физические нагрузки улучшают психическое состояние не «в целом», а за счет вполне конкретных психологических механизмов. К такому выводу пришли исследователи из Тюбингенского университета, проанализировав данные крупного клинического исследования. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine (PM).

Ученые выяснили, что структурированная программа упражнений снижает выраженность психических симптомов за счет уменьшения субъективного стресса и подавления так называемого «повторяющегося негативного мышления» — навязчивых тревожных мыслей, которые сложно остановить. Именно эти изменения, а не улучшение сна, объясняют положительный эффект физической активности.

В основу анализа легли данные рандомизированного контролируемого исследования ImPuls, в котором участвовали 399 взрослых пациентов амбулаторных клиник Германии. Все они вели малоподвижный образ жизни и имели как минимум один диагноз — депрессию, паническое расстройство, агорафобию, посттравматическое стрессовое расстройство или хроническую бессонницу.

Часть участников получала стандартное лечение — психотерапию и/или медикаменты. Вторая группа проходила ту же терапию, но дополнительно участвовала в шестимесячной программе физической активности. Она включала четыре недели занятий бегом под наблюдением специалистов (два–три раза в неделю) с элементами поведенческого коучинга, а затем пять месяцев самостоятельных тренировок с телефонной поддержкой.

Оценка состояния проводилась в начале исследования, через шесть и через двенадцать месяцев. Результаты показали: у участников программы ImPuls общее психологическое неблагополучие снижалось заметно сильнее, чем у контрольной группы, и эффект сохранялся спустя год.

Дополнительный статистический анализ позволил понять, за счет чего это происходит. Оказалось, что улучшение психического состояния полностью объясняется снижением уровня воспринимаемого стресса и уменьшением навязчивых негативных мыслей. Качество сна, вопреки ожиданиям, не сыграло ключевой роли.

Авторы связывают эффект с так называемой гипотезой «перекрестной адаптации к стрессу»: регулярная физическая нагрузка тренирует стрессовую реакцию организма, делая человека менее чувствительным к повседневным психологическим нагрузкам. Кроме того, упражнения требуют концентрации и физического усилия, что временно «разрывает» цикл тревожных размышлений и руминации.

В дальнейшем ученые планируют изучать краткосрочные эффекты отдельных тренировок, чтобы понять, как именно меняются мышление и эмоции в первые часы после физической нагрузки.

Ранее было названо минимальное время физической активности в день для продления жизни.