Британские СМИ назвали секс-империю Эпштейна «медовой ловушкой КГБ»

Daily Mail: не исключена связь Эпштейна с российскими спецслужбами
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн якобы руководил «крупнейшей в мире операцией по внедрению женщин в сети наркоторговцев по ​​поручению КГБ», когда вербовал женщин для своих сообщников. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейн], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, а возможно, и Израиля, когда организовывал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира», — пишет издание.

Как отмечается в публикации, якобы существовавшая связь может объяснить, почему Эпштейн, который вел сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой финансиста. При этом журналисты отмечают, что в деле финансиста-педофила нет документальных доказательств, напрямую связывающих российские спецслужбы с незаконной деятельностью Эпштейна.

До этого сообщалось, что Краснодарское модельное агентство Shtorm якобы могло поставлять девушек на скандально известный остров Эпштейна. При этом глава организации опровергла эту информацию. По словам женщины, она готова отстаивать свою позицию в суде и пройти проверку на детекторе лжи. Тем временем в Госдуме призвали проверить деятельность агентства.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна Трамп упоминается 3 тысячи раз, в том числе и в деле об изнасиловании девочки.
 
