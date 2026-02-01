«От серийного убийцы до Кеннеди». Звезде «Декстера» Майклу Си Холлу — 55

1 февраля 2026 года свое 55-летие отмечает американский актер и продюсер Майкл Си Холл (настоящее имя — Майкл Карлайл Холл), наиболее известный российскому зрителю по роли Декстера в одноименном сериале.

Артист родился в городе Роли в американском штате Северная Каролина. Любовь к актерскому мастерству проснулась в нем еще во втором классе, когда он впервые вышел на сцену в школьной постановке.

В возрасте 11 лет Си Холл остался без отца — мужчина умер от рака простаты. Это сильно повлияло на личность актера — в интервью 2004 года он вспоминал:

«Мне кажется, я был на пороге времени, когда начинал достигать половой зрелости, начинал относиться к своему отцу как к человеку. Потерять его… что-то замерзает внутри. Всю оставшуюся жизнь вы пытаетесь выбраться из этого замороженного момента».

В 1993 году Холл получил степень бакалавра в области искусств и продолжил обучение в Нью-Йоркском университете, став магистром изящных искусств. Он сам признавался: «Я никогда не рассматривал актерство как карьеру, пока не переехал в Нью-Йорк».

Профессиональный дебют Си Холла состоялся в 1999 году на Бродвее, где он получил роль в мюзикле «Кабаре». Это принесло ему признание и новые театральные роли — он выступал во многих постановках, в том числе в мюзикле «Чикаго».

В 2001 году актер впервые появился на экране, сыграв Дэвида Фишера в сериале «Клиент всегда мертв». Однако настоящая слава пришла к Си Холлу с ролью Декстера Моргана в сериале «Декстер» — серийного убийцы, работающего экспертом по брызгам крови. За нее актер был удостоен «Золотого глобуса», премии Гильдии киноактеров и шести номинаций на «Эмми».

В январе 2010 года артист объявил, что ему диагностировали рак лимфатической системы — лимфому Ходжкина. Он проходил курс лечения параллельно со съемками четвертого сезона «Декстера». Уже к апрелю того же года наступила ремиссия.

В 2016 году Майкл Си Холл женился в третий раз. Его супругой стала канадская писательница и литературный критик Морган МакГрегор.