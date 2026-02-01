Размер шрифта
США начали готовиться к «удару возмездия» Ирана на Ближнем Востоке

WSJ: США наращивают ПВО на Ближнем Востоке на случай ответного удара Ирана
«Газета.Ru»

США размещают дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), включая батареи комплексов противоракетной обороны Thaad и зенитно-ракетных комплексов Patriot, на Ближнем Востоке для защиты от потенциального возмездия со стороны Ирана, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В статье говорится, что Вашингтон также направил в регион восемь эсминцев, три эскадрильи истребителей F-15E, реактивные самолеты F-35 и EA-18G Growler.

По словам официальных лиц в США, страна уже могла бы нанести по Ирану ограниченные авиаудары, но в случае пропорционального ответа со стороны Исламской Республики необходима надежная система ПВО для защиты Израиля и американских военных.

«Перспектива возобновления конфронтации между США и Ираном вызвала обеспокоенность у некоторых государств Персидского залива. На прошлой неделе Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что не позволят Соединенным Штатам использовать свое воздушное пространство и территорию для нападения на Иран», — говорится в материале.

Работавшая в Пентагоне при прошлых администрациях США Мара Карлин отметила, что американские ресурсы ограничены. Переброска дополнительных средств между базами в регионе может перегрузить армию и систему снабжения.

До этого президент Сербии Александар Вучич высказал мнение, что США в течение 48 часов могут нанести удар по Ирану. По словам политика, после этого приверженность стран к сохранению мира будет иметь решающее значение.

Ранее власти Ирана потребовали от военных атташе ЕС уехать из страны.
 
