Егор Бероев раскрыл подробности расставания с Алферовой

Актер Бероев заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Егор Бероев вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после сообщений о разводе с актрисой Ириной Алферовой.

Бероев раскрыл, что расстался с Алферовой в 2022 году. По словам актера, он и экс-супруга официально разведены и уже давно живут своей жизнью.

«С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за всё хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — отметил актер.

Ксения Алферова и Егор Бероев сыграли свадьбу в 2001 году, а позже обвенчались. В 2007 году родилась их дочь Евдокия.

В январе продюсер Сергей Дворцов рассказал kp.ru, что телеведущий Дмитрий Дибров после развода поднял свой гонорар на частные мероприятия почти в два раза.

По словам Дворцова, Дибров получает от 4 миллионов рублей за выступление на корпоративе. Раньше он брал 2,5 миллиона рублей за мероприятия.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что хотела бы раньше развестись с Шацем.
 
