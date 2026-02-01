Егор Бероев раскрыл подробности расставания с Алферовой

Актер Бероев заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году

Актер Егор Бероев вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после сообщений о разводе с актрисой Ириной Алферовой.

Бероев раскрыл, что расстался с Алферовой в 2022 году. По словам актера, он и экс-супруга официально разведены и уже давно живут своей жизнью.

«С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за всё хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — отметил актер.

Ксения Алферова и Егор Бероев сыграли свадьбу в 2001 году, а позже обвенчались. В 2007 году родилась их дочь Евдокия.

