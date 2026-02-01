«С легкостью возил девушек из России самолетом». Кубанское агентство заподозрили в связях с Эпштейном

Краснодарское модельное агентство Shtorm якобы могло поставлять девушек на скандально известный остров Эпштейна, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Директор организации опровергла эту информацию и назвала ее клеветой. По словам женщины, она готова отстаивать свою позицию в суде и пройти проверку на детекторе лжи. Тем временем в Госдуме призвали проверить деятельность агентства и предложили отправить ее директора на «остров шлюх», если сведения СМИ подтвердятся.

Директор краснодарского модельного агентства Shtorm опровергла связь с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, сообщается на странице агентства в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (@shtorm_models).

«Я не просто в шоке и ярости, я буду разбираться за клевету <…> Я и мое агентство никаким образом не связаны ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом», — написала основательница агентства.

1 февраля Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на опубликованные минюстом США документы написал, что агентство Shtorm «могло поставлять девушек на остров Эпштейна» (речь о небольшом частном острове Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, который принадлежал Эпштейну с 1998 году до его смерти в 2019 году). По информации журналистов, 5 февраля 2018 года неизвестный отправитель рассказал финансисту об одной из краснодарских моделей по имени Раиса и скинул ссылку на ее портфолио.

«Кстати, именно в этом году в соцсетях основательницы агентства Даны все чаще стали мелькать фотографии из Майами, штат Флорида. Интересно, что оттуда легче всего можно было добраться на скандальный остров Эпштейна», — добавил Kub Mash.

Впоследствии директор агентства рассказала Mash, что переслать ссылку на портфолио «мог кто угодно, и это никак не подтверждает продажу девушек на остров Эпштейна, о котором она раньше не слышала вовсе». Telegram-канал отметил, что с Раисой агентство сотрудничало с 2014‑го по 2017-й, о ее дальнейшей судьбе представителям агентства ничего неизвестно.

Основательница Shtorm планирует подать в суд на тех, кто распространяет недостоверную информацию, и готова пройти проверку на полиграфе . По ее словам, она не спит со вчерашнего вечера, сидит в слезах и страдает от головных болей.

Kub Mash связался Раисой. Бывшая модель сообщила, что не получала звонков и предложений от агентов Эпштейна. Когда девушке было 24 года, ее звали работать в Индонезию, однако отец посчитал предложение подозрительным и не отпустил дочку. Раиса подчеркнула, что девушки из краснодарского агентства Shtorm не посещали остров Эпштейна .

Прямых доказательств причастности организации к какой-либо незаконной деятельности в материалах дела финансиста нет.

В конце января минюст США опубликовал более 3 млн страниц из дела Эпштейна. В материалах три тысячи раз упоминается президент США Дональд Трамп. В частности, его присутствует в деле об изнасиловании 13-летней девочки. Кроме того, в файлах фигурирует французский президент Эммануэль Макрон.

В Госдуме хотят разобраться

Необходимо выяснить, действительно ли модельное агентство Shtorm поставляло девушек на остров Эпштейна, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Нужно обязательно выяснить. Если это действительно так, то тогда директора этого агентства нужно самого поставить в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению парламентария, «только подонок» мог поставлять российских девушек в качестве проституток на остров Эпштейна .

«Так что пусть директор краснодарского агентства сам убирается на свой остров шлюх», — резюмировал Милонов.

Эпштейн — шпион?

Тем временем британская газета Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы возглавлял «крупнейшую в мире операцию по внедрению женщин в сети наркоторговцев» по поручению спецслужб России, когда вербовал женщин для своих сообщников. По информации издания, в обнародованных минюстом США содержаться 9629 материалов, касающихся Москвы .

«Эпштейн действовал в интересах Москвы, а возможно, и Израиля, когда организовывал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира», — говорится в публикации.

Кроме того, американские сотрудники служб безопасности считают, что у Эпштейна были «давние связи с российской организованной преступностью, которая могла его шантажировать». По мнению издания, это может объяснить, «с какой легкостью Эпштейн, по-видимому, мог доставлять девушек из России самолетом».

Также один из документов свидетельствует о том, что финансист, по мнению следствия, был шпионом израильской разведки. Аналогичное мнение в прошлом году высказал американский журналист Такер Карлсон.