Вице-премьер России объяснил неопределенность на мировом рынке нефти

Новак: неопределенность на рынке нефти связана с событиями в Венесуэле и Иране

Большая волатильность (интенсивности колебаний цены) на мировом рынке нефти связана в том числе с геополитическими факторами, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак.

«На рынке большая волатильность, неопределенность, связанная... прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану», сказал чиновник.

До этого министры восьми стран ОПЕК+ (расширенный формат организации из стран — экспортеров нефти) по итогам очередной встречи приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти. Они подтвердили, что объем добычи в 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть частично или полностью возвращен в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. После этого президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил о захвате американскими военными президента республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов из-за обесценивания национальной валюты. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за беспорядки на внешние силы. Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути».

Ранее США выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров.