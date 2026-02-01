Фильм о Мелании Трамп может стать самой успешной документалкой за 10 лет

THR: фильм о Мелании Трамп собрал около $2,9 млн в день премьеры

Документальный фильм о первой леди США «Мелания» собрал около $2,9 млн в день премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, картине прогнозируют стать самым успешным документальным фильмом за последнее десятилетие. Ожидается, что «Мелания» соберет более $8 млн за первый уикенд в прокате. Если прогнозы оправдаются, проект может обойти новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Фильм показывает 20 дней жизни Мелании Трамп, предшествовавшие второй инаугурации ее супруга.

Несмотря на вышеперечисленное, картина «Мелания» оказалась невостребованной в некоторых странах. Так, издание Daily Record сообщало, что в шотландском прокате провалился документальный фильм, несмотря на многомиллионную рекламную кампанию. По состоянию на 11 утра 30 января на премьерные показы в двух кинотеатрах Шотландии в Глазго и Эдинбурге было продано всего 16 билетов.

Variety утверждал, что в Южной Африке отказали в прокате картины о первой леди США. Премьера фильма «Мелания» должна была состояться 30 января, но местный дистрибьютор отозвал релиз из проката ЮАР.

Ранее жена Трампа провела в Белом доме показ фильма о себе.