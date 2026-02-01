Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Фильм о Мелании Трамп может стать самой успешной документалкой за 10 лет

THR: фильм о Мелании Трамп собрал около $2,9 млн в день премьеры
Reuters

Документальный фильм о первой леди США «Мелания» собрал около $2,9 млн в день премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, картине прогнозируют стать самым успешным документальным фильмом за последнее десятилетие. Ожидается, что «Мелания» соберет более $8 млн за первый уикенд в прокате. Если прогнозы оправдаются, проект может обойти новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Фильм показывает 20 дней жизни Мелании Трамп, предшествовавшие второй инаугурации ее супруга.

Несмотря на вышеперечисленное, картина «Мелания» оказалась невостребованной в некоторых странах. Так, издание Daily Record сообщало, что в шотландском прокате провалился документальный фильм, несмотря на многомиллионную рекламную кампанию. По состоянию на 11 утра 30 января на премьерные показы в двух кинотеатрах Шотландии в Глазго и Эдинбурге было продано всего 16 билетов.

Variety утверждал, что в Южной Африке отказали в прокате картины о первой леди США. Премьера фильма «Мелания» должна была состояться 30 января, но местный дистрибьютор отозвал релиз из проката ЮАР.

Ранее жена Трампа провела в Белом доме показ фильма о себе.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!