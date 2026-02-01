В Иране рассчитывают на ядерную сделку с США

Арагчи: ядерная сделка с США может быть заключена в короткие сроки

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон могут заключить справедливую ядерную сделку уже в короткие сроки. Его слова передает телеканал CNN.

Иран готов участвовать в «справедливом и равноправном» соглашении с Соединенными Штатами на фоне растущей напряженности между двумя странами, отмечает издание.

«Давайте не упустим возможности достичь справедливого [ядерного] соглашения на равных, гарантирующего (США, что у Ирана. — прим. ред.) нет ядерного оружия... Его можно достичь даже в короткие сроки», — заявил Арагчи.

До этого политолог Исламской Республики Рухолла Модаббер заявил о том, что Передав России весь запас обогащенного урана, Иран может лишить Соединенные Штаты самого главного предлога для возможной военной агрессии. Эксперт при этом отметил, что это позволит разместить иранский обогащенный уран «в самом подходящем месте».

28 января Трамп сообщил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил под командованием авианосца «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если иранские власти откажутся заключить соглашение. Детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой при этом не назывались американским лидером. В то же время американские официальные лица сообщили, что предъявили иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация запасов, ограничение числа баллистических ракет и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану.