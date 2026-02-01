Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Иране рассчитывают на ядерную сделку с США

Арагчи: ядерная сделка с США может быть заключена в короткие сроки
Asad/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон могут заключить справедливую ядерную сделку уже в короткие сроки. Его слова передает телеканал CNN.

Иран готов участвовать в «справедливом и равноправном» соглашении с Соединенными Штатами на фоне растущей напряженности между двумя странами, отмечает издание.

«Давайте не упустим возможности достичь справедливого [ядерного] соглашения на равных, гарантирующего (США, что у Ирана. — прим. ред.) нет ядерного оружия... Его можно достичь даже в короткие сроки», — заявил Арагчи.

До этого политолог Исламской Республики Рухолла Модаббер заявил о том, что Передав России весь запас обогащенного урана, Иран может лишить Соединенные Штаты самого главного предлога для возможной военной агрессии. Эксперт при этом отметил, что это позволит разместить иранский обогащенный уран «в самом подходящем месте».

28 января Трамп сообщил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил под командованием авианосца «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если иранские власти откажутся заключить соглашение. Детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой при этом не назывались американским лидером. В то же время американские официальные лица сообщили, что предъявили иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация запасов, ограничение числа баллистических ракет и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!