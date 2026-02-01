Размер шрифта
Названы дни цикла, в которые у женщин снижается сексуальное влечение

EHB: с пятого по девятый день после овуляции у женщин снижается либидо
Shutterstock

В определенный период менструального цикла у женщин в среднем снижается сексуальная мотивация — и это может быть не случайно. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Речь идет об о промежутке с пятого по девятый день после овуляции, когда оплодотворенная яйцеклетка может прикрепиться к стенке матки. В это время в эндометрии временно подавляется иммунный ответ: организму необходимо «не атаковать» эмбрион как чужеродный объект. Однако такая локальная иммуносупрессия делает репродуктивный тракт более уязвимым для инфекций, в том числе передающихся половым путем.

Авторы предположили, что в ходе эволюции мог сформироваться психологический механизм, снижающий половое влечение именно в этот период — как способ уменьшить риск заражения, когда защита ослаблена. Чтобы проверить гипотезу, ученые проанализировали данные трёх дневниковых исследований, проведенных в их лаборатории.

В совокупности анализ охватил более 2,5 тысячи ежедневных наблюдений за женщинами-студентками, не использующими гормональные контрацептивы. Участницы каждое утро заполняли онлайн-анкеты, оценивая уровень сексуального желания за предыдущий день по семибалльной шкале, а также отмечали, была ли мастурбация. Для точного определения фаз цикла использовались биомаркеры: тесты на лютеинизирующий гормон в моче или анализ гормонов в слюне.

Результаты оказались устойчивыми во всех выборках. В период окна имплантации женщины в среднем сообщали о заметно более низком уровне сексуального желания по сравнению с другими фазами цикла — в том числе с другими нефертильными днями. Вероятность мастурбации в это время также была примерно на треть ниже.

Важно, что эффект сохранялся и при сравнении только с днями без менструального кровотечения, то есть его нельзя объяснить лишь дискомфортом, связанным с месячными. Снижение касалось как общего сексуального интереса, так и желания, направленного на постоянного партнера или потенциальных новых партнеров.

Как отмечают авторы, ранее было хорошо показано, что сексуальное влечение в среднем повышается вблизи овуляции — когда зачатие наиболее вероятно. Новые данные указывают на существование противоположного «провала» мотивации во второй половине цикла, совпадающего с периодом наибольшей уязвимости к инфекциям.

В дальнейшем ученые планируют изучить, какие именно физиологические сигналы — гормональные или иммунные — запускают это временное снижение сексуального желания.

Ранее ученые раскрыли простой секрет повышенного удовольствия от секса.
 
