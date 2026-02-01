«Пришло время заплатить!» Трамп потребовал арестовать Обаму

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал «немедленно арестовать» бывшего американского президента Барака Обаму. Политик обвинил своего предшественника в сфабрикованных обвинениях в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов 2016 года. Трамп считает, что «пришло время заплатить». Однако ранее он допускал, что Обама, вероятно, сможет избежать ответственности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму (44-й президент США с 20 января 2009-го по 20 января 2017-го) из-за сфабрикованных обвинений в его адрес о сотрудничестве с Россией для победы на президентских выборах в 2016 году.

«Как сказал Джесси Уоттерс (телеведущий Fox News): «Что бы ни случилось с этими парнями, это не месть… это ответственность. И пришло время людям заплатить за это». Арестуйте Обаму немедленно! » — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома обратил внимание, что директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала «сотни секретных документов о Russiagate (скандал о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году на Западе известен как Russiagate: Russia — Россия и gate — суффикс в названиях скандалов, по аналогии с Уотергейтским скандалом). Действующий президент США уточнил, что в этих документах содержатся данные о том, что Обама «лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложную информацию о Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к демократии и его «сокрушительной победе» в 2016 году.

«Это была попытка государственного переворота со стороны Барака Хуссейна Обамы и его приспешников», — подчеркнул Трамп.

По информации The American Conservative, в последние дни администрация Трампа расследовала действия своих оппонентов на прошлых выборах. Глава Белого дома призвал арестовать Обаму через день после того, как ФБР изъяло документы из избирательного участка округа Фултон недалеко от Атланты о выборах 2020 года, на которых победил представитель Демократической партии Джо Байден.

«Изъятие документов примечательно присутствием ряда высокопоставленных чиновников администрации, включая Габбард и заместителя директора ФБР Эндрю Бейли», — говорится в публикации.

«Обама — лидер банды»

Габбард в июле прошлого года заявила о несостоятельности обвинений о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По ее словам, за несколько месяцев до выборов американская разведка пришла к выводу, что Москва не имела «ни намерения, ни возможности» вмешаться в избирательный процесс . Однако после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы поручила создать новый доклад, противоречащий прежним оценкам.

«6 января 2017 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, был опубликован политизированный доклад, заказанный Обамой. Это было грубое использование разведданных в качестве инструмента политической борьбы», — написала она в социальной сети Х.

Сразу после этого Трамп пригрозил привлечь к ответственности не только Обаму, но и экс-главу государства Джо Байдена и проигравшую на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

«Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там.

Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!» — говорил он журналистам в Белом доме.

Позже Трамп допустил, что Обама, вероятно, сможет избежать ответственности благодаря позиции Верховного суда США по президентскому иммунитету. Но это «вообще не поможет окружающим его людям», подчеркнул президент США. Однако Байдену и Клинтону до сих пор не предъявлены официальные обвинения.

Политолог, американист Рафаэль Ордуханян еще в ноябре прошлого года заявил, что Трамп в ближайшее время не будет давать ход делу о причастности Обамы к ложным обвинениям о вмешательстве в выборы со стороны России, поскольку бывший президент не входит в «первоочередной список для расправы». Ордуханян обратил внимание, что у Обамы до сих пор есть свой электорат, поэтому скандал и судебные дела могут вызвать «очередные социальные взрывы».