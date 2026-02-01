Футболист «Реала» в слезах покинул поле во время матча

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата Испании.

Инцидент произошел на 8-й минуте встречи с «Райо Вальекано»: игрок схватился за заднюю поверхность бедра после ускорения и упал на газон. После оказания помощи на поле вместо пострадавшего вышел Браим Диас, а сам Беллингем покинул поле со слезами на глазах.

«Реал» сумел одержать победу в матче со счетом 2:1.

22-летнего Беллингем в текущем сезоне провел 27 матчей и забил 6 мячей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее стало известно, сможет ли Матвей Сафонов сыграть в следующем матче «ПСЖ» после травмы.