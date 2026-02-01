Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

СМИ: в Подмосковье подтвердили оспу обезьян у пациента

Baza: в Подмосковье подтвердился один случай заражения оспой обезьян
Global Look Press

Оспа обезьян подтвердилась у одного из больных в Подмосковье, утверждает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что сейчас мужчина находится в отдельной палате. По его словам, у него было только два небольших высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса.

Спустя пару дней температура поднялась до 40 градусов, его госпитализировали.

«По его словам, в Москве он находится уже около полутора месяцев, а за границу ездил очень давно. Общественных мест, таких как бани или сауны, он не посещал. Как произошло заражение, мужчина не знает», — говорится в публикации.

До этого управление Роспотребнадзора по Подмосковью начало проводить эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян. В ведомстве добавили, что для диагностики оспы обезьян были разработаны современные тест-системы, они позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее около 200 пассажиров заразились «загадочной болезнью» во время круиза.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!