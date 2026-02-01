СМИ: в Подмосковье подтвердили оспу обезьян у пациента

Оспа обезьян подтвердилась у одного из больных в Подмосковье, утверждает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что сейчас мужчина находится в отдельной палате. По его словам, у него было только два небольших высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса.

Спустя пару дней температура поднялась до 40 градусов, его госпитализировали.

«По его словам, в Москве он находится уже около полутора месяцев, а за границу ездил очень давно. Общественных мест, таких как бани или сауны, он не посещал. Как произошло заражение, мужчина не знает», — говорится в публикации.

До этого управление Роспотребнадзора по Подмосковью начало проводить эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян. В ведомстве добавили, что для диагностики оспы обезьян были разработаны современные тест-системы, они позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

