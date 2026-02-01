Трамп сообщил об упадке на Кубе

Трамп: Куба находится в состоянии упадка, но США смогут пойти с ней на сделку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Куба находится в состоянии упадка. Его слова передает РИА Новости.

«Куба находится в состоянии упадка… Мы ведем обсуждения с людьми с Кубы, с наиболее высокопоставленными людьми на Кубе, так что посмотрим, что получится», — подчеркнул Трамп.

Как отмечается, американский лидер предположил, что по итогам ведущихся обсуждений Вашингтон и Гавана смогут заключить сделку.

До этого Папа Римский Лев XIV заявил об обеспокоенности новостями о росте напряженности в отношениях между США и Кубой. При этом он призвал продвигать диалог между странами, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к «увеличению страданий кубинского народа».

29 января американский Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

