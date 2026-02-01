Размер шрифта
СКА проиграл в седьмом матче подряд, уступив ЦСКА по буллитам

СКА уступил ЦСКА и установил антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ
Артем Пряхин/РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное и овертаймное время завершились со счетом 2:2. Победу в армейском дерби одержали москвичи со счетом 3:2 по буллитам.

На восьмой минуте матча вперед вышел петербургский СКА после точного броска защитника Андрея Педана. На 17-й минуте Денис Гурьянов сравнял счет, переиграв вратаря. Второй период остался за москвичами: Никита Нестеров забросил шайбу, выведя ЦСКА вперед. В начале третьего периода Рокко Гримальди сравнял счет, что отправило команды в овертайм. В дополнительное время СКА не сумел реализовать численное преимущество, и счет матча решился буллитами.

Поражение для СКА стало уже седьмым подряд в текущем сезоне, что является худшей серией в истории клуба. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА идет на восьмом месте, набрав 54 очка. ЦСКА занимает пятое место с 62 набранными очками.

Ранее тренер Игорь Ларионов назвал ОИ-2026 без российских хоккеистов неправильным праздником.
 
