Трехсторонние переговоры в Абу-Даби внезапно перенесли. В чем причина?

ТАСС: переговоры по Украине в ОАЭ перенесли на середину недели с согласия сторон

Во время трехсторонних переговорах в Абу-Даби, 23 января 2025 года

Трехсторонние переговоры по Украине, запланированные на 1 февраля, внезапно перенесли на несколько дней. О причинах переноса напрямую не сообщалось, однако это произошло сразу после встречи Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами 31 января. Одновременно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решать территориальные вопросы без прямых контактов с Владимиром Путиным невозможно, а сам переговорный процесс сейчас находится «на сложной стадии». Что известно о новом раунде переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры делегаций России, США и Украины, которые должны были состояться в Абу-Даби 1 февраля, внезапно перенесли, сообщила газета The New York Times.

«Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней», — говорится в материале издания.

The New York Times отметила, что о переносе стало известно после встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча назначена на 4 и 5 февраля.

«Украина готова к предметному обсуждению, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал политик в Telegram.

Ранее Зеленский допускал перенос встречи из-за обострения ситуации между США и Ираном. Официальная причина, по которой встреча не состоялась 1 февраля, неизвестна. В СМИ также высказывались версии о том, что перенос переговоров нужен Украине для продления «энергетического перемирия», а также о том, что стороны прорабатывают реальные соглашения по завершению конфликта, но на их окончательное согласование нужно время.

«Есть основания медлить»

У украинской стороны есть основания медлить с началом переговоров, полагает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Я надеюсь, что перенос этой встречи согласован с российской стороной. Потому что мы в данном случае должны согласовывать такие вещи заранее. Будем готовиться к новым датам. В любом случае важно, что эта встреча планируется», — сказал Карасин в беседе с «Лентой.ру».

Он выразил надежду, что Киев «добросовестно подготовится» к переговорам в Абу-Даби.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Украина может сорвать переговорный процесс в Абу-Даби.

«Украинцы — непредсказуемые партнеры по переговорам. Помню, как в прошлый переговорный цикл в конце февраля 2022 года то они опаздывали, то переносили встречу. И я думаю, что они могут сорвать дату. Потому что цель Украины — сорвать мирный процесс», — заявил он «Ленте.ру».

Сенатор выразил уверенность, что Киеву не нужны мирные переговоры, а нужно «продолжение войны» для того, чтобы продолжать «получать в огромных количествах иностранную помощь» и «транжирить то, что поступает от стран-союзников».

Источник ТАСС сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта перенесен на середину следующей недели по согласию сторон.

Без этого не договориться

В интервью «Чешскому радио» Зеленский заявил, что решить территориальные вопросы невозможно без прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Киев открыт к переговорам в различных форматах с участием России и США, а также рассчитывает, что на определенном этапе подключатся европейцы.

«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — сказал политик.

Зеленский добавил, что переговоры в настоящее время «находятся на сложной стадии». Документ, в котором прописаны гарантии со стороны США, уже подготовлен, в то время как европейская часть пакета еще не утверждена парламентами стран ЕС, сообщил украинский лидер.

Президент Украины отметил, что ему напрямую не выдвигали условий об обмене территориями с Россией в рамках мирной сделки. Этот аспект он назвал «единственным нерешенным».

«Я слышал об этом от отдельных политиков, но не от президента Трампа. Понимаю, что безопасность имеет свою цену, и вопрос в том, какую именно», — заявил Зеленский.