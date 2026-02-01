Житель Белгородской области пострадал в результате атаки беспилотника

Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на территории предприятия в Белгородском округе, пострадал водитель. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в хуторе Церковном. Пострадавший водитель автомобиля самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу. Там у него диагностировали сотрясение головного мозга. Мужчину направили для обследования в городскую больницу №2 Белгорода.

Также в результате атак FPV-дронов в селе Отрадное в одном частном доме пробита кровля, повреждены фасад и забор, еще в двух домовладениях — остекление.

До этого в пресс-службе министерства обороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что все сбитые дроны украинской армии были самолетного типа.

Ранее минобороны сообщило об уничтожении 21 беспилотника за ночь.