«Миротворческая встреча». Дмитриев и Уиткофф остались довольны переговорами по Украине

Уитакер: мирное соглашение станет лишь первым шагом по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (слева направо) перед началом встречи с президентом РФ Путиным в Кремле, 22 января 2026 года

В Майами завершились переговоры, посвященные урегулированию украинского кризиса. Спецпредставители президентов России и США Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф назвали встречу конструктивной и миротворческой. Однако соглашение по Украине будет лишь «первым шагом» на пути к миру, поскольку это «сложный документ», подчеркнул постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры в Майами (штат Флорида), посвященные урегулированию конфликта на Украине, прошли конструктивно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы», — отметил он в социальной сети Х.

Аналогичное мнение высказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, Дмитриев провел «продуктивные и конструктивные встречи» в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования конфликта.

«Эта встреча вселяет в нас надежду на то, что Россия работает над обеспечением мира на Украине,

и мы благодарны президенту США Дональду Трампу за его решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира», — добавил он.

В состав американской делегации вошли Уиткофф, бизнесмен и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Встреча представителей Москвы и Вашингтона прошла 31 января, в преддверии запланированного на 1 февраля продолжения переговоров России и Украины в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов. Государственный секретарь США Марко Рубио уточнил, что Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в этом раунде переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что переговоры в Абу-Даби могут перенести из-за ситуации с США и Ираном. По информации ТАСС, предстоящую встречу пока никто не отменял.

Первые трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в ОАЭ 23–24 января. Как пишет Axios, сторонам удалось достигнуть прогресса и в какой-то момент «все выглядели почти как друзья».

«Сложный документ»

Тем временем постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив достижения мира на Украине. По его мнению, стороны «сейчас ближе» к цели, «чем когда-либо прежде».

«Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на то, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон, и нам еще предстоит увидеть, каковы будут их условия», — сказал он в беседе с Fox News.

Однако мирное соглашение будет лишь «первым шагом» в урегулировано российско-украинского конфликта, поскольку это «сложный документ», который касается «территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня», уточнил Уитакер. Придут ли Россия и Украина к соглашению по территориальному вопросу, станет понятно в ближайшие недели и дни, добавил он.

Газета The New York Times обратила внимание на выступление госсекретаря США Марко Рубио в сенате, который заявил, что судьба Донбасса (Москва настаивает на выводе украинских войск с территории ДНР, Киев отказывается) якобы стала «единственным нерешенным пунктом» мирных переговоров, требующим внимания. При этом он озвучил план по развертыванию на территории Украины в рамках гарантий безопасности «небольшого контингента» европейских войск, первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США. Однако Москва неоднократно выступала против отправки войск НАТО на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина. Москва будет смотреть на «реальные соглашения», а не на «публичные игры».