Помпео: ливийцы сами должны решить свою судьбу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ливийцы сами должны решать, какое будет их будущее. Об этом он написал в своем Twitter.

«Настало время для ливийцев самим определиться, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками», — написал он.

Помпео добавил, что призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, общаясь друг с другом через внешних посредников, решая политические, экономические проблемы и проблемы безопасности, которые их разделяют.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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