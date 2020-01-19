Рабочая группа по Конституции выработает механизм всероссийского голосования
Рабочая группа, которая занимается под готовкой изменений в Конституции выступила с заявлением, что предложения по внесению изменений были четко сформулированы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сопредседатели группы также уточнили, что данные тезисы уже были на высокой степени готовности в рамках совместной работы с государственно-правовым управлением президента России.
Кроме того, уточняется, что рабочая группа начала юридическое оформление предложенных инициатив.
В заявлении подчеркивается, что членами рабочей группы были «отточены формулировки и выверены все юридические тонкости президентского законопроекта». Соответствующий пакет законопроектов будет без замедлений внесен на рассмотрение Федеральному собранию.
Также, по данным ТАСС, будут выработаны и оформлены механизмы всероссийского голосования с вариантами самой группы и по инициативам президента.
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