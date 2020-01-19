Путин заявил, что в Ливии прислушались к призывам РФ и Турции о перемирии

Российский президент заявил, что конфликтующие ливийские стороны услышали призыва России и Турции о перемирии, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что для урегулирования ситуации в Ливии и Сирии прикладывается много усилий. Он рассказал, что во время по итогам встречи с его турецким коллегой Тайпом Эрдоганом в Стамбуле удалось прекратить огонь и боевые действия в Ливии.

«Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор… крупномасштабные боевые действия прекращены», — добавил он.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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