Путин заявил, что в Ливии прислушались к призывам РФ и Турции о перемирии

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Российский президент заявил, что конфликтующие ливийские стороны услышали призыва России и Турции о перемирии, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что для урегулирования ситуации в Ливии и Сирии прикладывается много усилий. Он рассказал, что во время по итогам встречи с его турецким коллегой Тайпом Эрдоганом в Стамбуле удалось прекратить огонь и боевые действия в Ливии.

«Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор… крупномасштабные боевые действия прекращены», — добавил он.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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