Германия намерена привлечь Сарраджа и Хафтара к работе саммита по Ливии

Германия намерена привлечь главу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и главу Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа к работе международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно изданию, во время основных дискуссий Саррадж и Хафтар могут оставаться в своих отелях. Скорее всего, отмечает журнал, их привлекут к обсуждению документа лишь после того, как остальные участники согласуют итоговое соглашение.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, в ней примут участие Россия, Турция, США и другие страны, а также представители ООН и Евросоюза.

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