Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает «Интерфакс».

Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству шанс при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов». После этого Гончарук подал заявление об отставке, чтобы предотвратить любые сомнения в уважении и доверии к главе государства.

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