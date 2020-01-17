Зеленский не принял отставку премьер-министра
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Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает «Интерфакс».
Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству шанс при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.
Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов». После этого Гончарук подал заявление об отставке, чтобы предотвратить любые сомнения в уважении и доверии к главе государства.
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