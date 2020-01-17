Медведев и Мишустин провели встречу с кабмином

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев провели встречу с членами кабинета министров после личного общения, сообщает РИА «Новости».

Мишустин и Медведев после личной встречи, продлившейся более часа, обратились к членам кабинета министров, продолжающим исполнять свои обязанности после объявления об отставке.

Правительство в полном составе было приглашено на встречу с бывшим и нынешним премьером страны.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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