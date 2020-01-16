Помпео будет продвигать режим примирения на конференции по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео на Берлинской конференции по Ливии 19 января будет добиваться продолжения примирения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой высокопоставленного представителя госдепартамента.

По его словам, Помпео на встрече с мировыми лидерами будет продвигать три вещи – продление режима примирения, вывод всех внешних сил и возвращение к мирному процессу, который должен быть под руководством ливийского процесса при поддержке ООН.

19 января в Берлине состоится конференция по урегулированию в Ливии. В ней примут участие представители России, США, Турции, ЕС, Египта, ООН и других стран. Кроме того, в ней будет премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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