Трамп может обсудить с Путиным хакерскую атаку на украинскую Burisma

Президент США Дональд Трамп может обсудить хакерскую атаку на украинскую энергетическую компанию Burisma с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй.

Уточняется, что вопрос может быть поднят при следующем разговоре Путина и Трампа.

Ранее сообщалось, что американские СМИ подозревают «российских хакеров» в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.

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