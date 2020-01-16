ЛДПР большинством голосов поддержит кандидатуру Мишустина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что большинство членов фракции поддержат кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, передает ТАСС.

При этом он отметил, что «отдельные депутаты» от партии имеют другую позицию.

Ранее стало известно, что КПРФ воздержится при голосовании в Госдуме по кандидату в премьеры Мишустину.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— КПРФ воздержится при голосовании в Госдуме по кандидату в премьеры Мишустину

— Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ

— Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства