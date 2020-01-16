ЛДПР большинством голосов поддержит кандидатуру Мишустина

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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что большинство членов фракции поддержат кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, передает ТАСС.

При этом он отметил, что «отдельные депутаты» от партии имеют другую позицию.

Ранее стало известно, что КПРФ воздержится при голосовании в Госдуме по кандидату в премьеры Мишустину.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

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