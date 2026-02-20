В МИД Ирана рассказали, видит ли Тегеран в американцах врагов

Тегеран не считает американцев врагами, но расценивают политику Вашингтона как враждебную. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу MS Now.

«Прежде всего, мы не считаем американское государство, американцев врагами. Но мы расцениваем как враждебную политику американского правительства в отношении Ирана», — подчеркнул министр.

Президент США Дональд Трамп изучает сценарии удара по ядерной инфраструктуре Ирана и дал Тегерану до 15 дней на достижение соглашения, сообщают американские СМИ. По их данным, военные будут готовы к атакам уже в субботу, 21 февраля. Окончательного решения в Белом доме пока не приняли, однако в конгрессе уже готовят попытку ограничить военные полномочия главы государства. Насколько реальна эскалация и к чему она может привести — в материале «Газеты.Ru».

