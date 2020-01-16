В «Слуге народа» назвали сфабрикованной аудиозапись Гончарука с критикой Зеленского

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал сфабрикованной аудиозапись с якобы совещания премьер-министра Алексей Гончарука, где он неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это запись представляет собой «нарезку каких-то фраз».

«Там нужно решить, что там правда, а что нет. Я думаю, что что-то там говорил Гончарук, но это просто нарезка каких-то фраз разных людей, в разное время, чтобы создать так называемую сенсацию», — заявил он.

На записи, появившейся в сети, якобы украинский премьер выступает с критикой президента страны Владимира Зеленского. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов». Тот же голос заявляет, что у Зеленского нет ответа на вопрос о причинах укрепления курса гривны.

34-летний Гончарук — самый молодой премьер Украины за всю историю ее независимости. До этого он был заместителем главы Офиса президента.

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