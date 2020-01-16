Аудиозапись с критикой Гончарука в адрес Зеленского появилась в сети

Аудиозапись предполагаемого совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, посвященного курсу гривны, опубликована в Youtube.

На записи якобы украинский премьер выступает с критикой президента страны Владимира Зеленского. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов». Тот же голос заявляет, что у Зеленского нет ответа на вопрос о причинах укрепления курса гривны.

«Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там», — якобы говорит премьер-министр Украины.

Пресс-служба кабинета министров Украины не располагает информацией о подлинности опубликованной аудиозаписи, сообщает РИА Новости.

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