Названы сроки ратификации договора о Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце января 2020 года, передает РИА «Новости».

Об этом глава ЕК сообщила на пресс-конференции в Ирландии.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Великобритания покинет ЕС через две недели.

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