Путин призвал правительство внести изменения в нацпроект «Образование»

Президент России Владимир Путин призвал правительство страны и регионы определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект «Образование».

Глава государства отметил, что с 2010 года число школьников выросло до 19 млн.

Также он добавил, что каждый ребенок, где бы он ни жил, должен получить хорошее образование.

«Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве обучения», — сказал Путин.

Кроме того, президент потребовал увеличить количество бюджетных мест в Высших учебных заведениях.