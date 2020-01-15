Путин призвал правительство внести изменения в нацпроект «Образование»

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин призвал правительство страны и регионы определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект «Образование».

Глава государства отметил, что с 2010 года число школьников выросло до 19 млн.

Также он добавил, что каждый ребенок, где бы он ни жил, должен получить хорошее образование.

«Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве обучения», — сказал Путин.

Кроме того, президент потребовал увеличить количество бюджетных мест в Высших учебных заведениях.