Путин потребовал обеспечить детей бесплатным горячим питанием в школах
Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить детей с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием.
Он признал, что средства для организации горячего питания будут привлечены из федерального регионального и местного бюджета. Однако вопрос не только в деньгах. Путин отметил, что нужно еще создать специальную инфраструктуру. В частности, чтобы в российские школы доставляли качественные продукты, были оборудованы столовые и т.д.
«Это потребует времени», — констатировал президент.
В тех школах, которые уже подготовлены, детей начнут кормить горячим питанием уже с 1 января 2020 года. В остальных школах бесплатное горячее питание для детей будет внедрено в ближайшие три года.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.
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