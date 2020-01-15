Байден обвинил Трампа в лжи при оправдании убийства Сулеймани

Вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден заявил, что президент США «откровенно солгал», когда сказал, что Пентагон убил иранского генерала Касема Сулеймани из-за того, что Тегеран намеревался «бомбить» американские посольства. Передает «Интерфакс».

Байден отметил, что подобным решением Трамп поставил Соединенные Штаты в положение, когда им придется вывести из Ирака войска, которые должны бороться с боевиками ИГ (организация запрещена в России)*.

Вице-президент призвал Вашингтон вернуться к соглашению в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (СВПД).

«Мы потеряли наше положение в регионе, мы потеряли поддержку наших союзников», — сказал Байден.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и в ряде других государств.

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