В Раде пообещали украинцам скорое рабство

Украинский законопроект о рынке земли является продажей страны и приведет к рабству местного населения, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом сообщает Newsone.

Депутат назвал отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли «дьявольским планом». По его словам, представители власти, продвигающие данный закон, имеют возможность уехать из страны.

При этом украинцы, оставшиеся на Украине, смогут «устроиться рабами на плантациях».

Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинцы продолжают митинговать против открытия рынка земли на Украине

— Зеленский предложил разрешить продажу до 10 тыс га земли в одни руки

— Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли