Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что готов преподать урок главе Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, передает ТАСС.
Эрдоган отметил, что преподаст урок Хафтару, если тот и дальше будет наступать на позиции Правительства национального согласия (ПНС) страны.
Он подчеркнул, что турецкая сторона наблюдает за всем происходящим в Ливии.
«Турция готова преподать Хафтару урок», — заключал Эрдоган.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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