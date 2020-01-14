Анкара считает бессмысленной конференцию по Ливии, если Хафтар продолжит атаки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что бессмысленно проводить конференцию по Ливии в Берлине 19 января, если Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифом Хафтаром продолжит военные действия в стране. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Если Хафтар продолжит, то процесс в Берлине будет лишен смысла», — заявил Чавушоглу.

Министр уверен, что глава ЛНА пока не намерен подписывать мирное соглашение.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о примирении.

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— Источник: Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о примирении в Ливии