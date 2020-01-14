В Госдуме отреагировали на слова президента Эстонии о несбывшихся надеждах

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов отреагировал на своей странице в Facebook на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на изменения в России.

Он написал, что российские надежды на создание демократического государства в Эстонии также не оправдались.

Никонов написал, что Россия ждала изменений в прибалтийской стране, которые привели бы к соблюдению прав людей любых национальностей, к минимальной эмиграции собственных граждан и дали бы возможность получать образование на родном языке. Он также уполмянул другие аспекты.

«Увы..», — завершил свою публикацию Никонов.

До этого Кальюлайд заявила, что надежды на то, что Россия станет демократическим государством после президентства Бориса Ельцина не оправдались.