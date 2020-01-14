В МИДе прокомментировали данные о выезде Хафтара из Москвы

В российском МИДе подтвердили, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о перемирии с правительством нацсогласия. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве положительно ответили на соответствующий вопрос.

«Да», — сказали в МИДе.

Переговоры между делегациями ЛНА и ПНС, в которых также приняли участие члены МИД России и Турции, состоялись в российской столице 13 января.

До этого глава МИД России Сергей Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии.