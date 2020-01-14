Президент Эстонии заявила, что надежды на изменения в России не оправдались
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды на то, что Россия станет демократическим государством после президентства Бориса Ельцина не оправдались. Об этом эстонский лидер рассказала в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — сказала Кальюлайд.
При этом она отметила, что в этом виноват не российский народ, а режим в государстве.
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