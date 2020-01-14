Источник: Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о примирении в Ливии
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о примирении с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сарраджом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
«Маршал Хафтар покинул Москву. Соглашение он не подписал», — сказал источник.
Главы ПНС и ЛНА участвовали в переговорах в Москве совместно с представителями МИД России и Турции. По итогам встреч должно быть подписано соглашение о прекращении огня на территории Ливии.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Хафтар и Саррадж попросили дополнительное время до утра 14 января, чтобы принять решение.
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