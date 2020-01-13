Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар попросил в Москве время на изучение соглашения о перемирии, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию ситуации в стране.
«Маршал Хафтар, командующий ЛНА, и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием», — отметил Лавров.
Он выразил надежду, что решение будет позитивным.
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