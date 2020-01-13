Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
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Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства.
Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики 12 января после протестов.
Повторные выборы президента страны назначены на 22 марта.
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