Путин поговорил с Макроном об Украине и Иране

Президент России Владимир Путин провел телефонный переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили ситуации на Украине, а также на территории Ирана.

По их мнению, все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны проявить сдержанность для предотвращения эскалации конфликта, а также поддержали идею сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Президентами также была затронута ливийская проблематика, в ходе обсуждения которой они указали на важность сохранения режима прекращения огня в контексте российско-турецких договоренностей.

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