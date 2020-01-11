Зеленский и Роухани обсудили крушение украинского самолета в Тегеране

Президенты Ирана и Украины Хасан Роухани и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую государственную телерадиокомпанию IRIB.

В ходе разговора главы государств обсудили крушение украинского самолета в аэропорту Тегерана.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

— Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране

— Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету