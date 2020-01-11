Премьер-министр Абхазии провел встречу с оппозицией
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и представители оппозиции обсудили пути выхода из политического кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера оппозиции Аслана Бжанию.
Встреча прошла в здании парламента, стороны обсудили стабилизацию обстановки в стране и выход из сложившегося кризиса.
Бжания положительно оценил прошедшие переговоры с премьер-министром, отметив, что Бганба «настроен позитивно».
Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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