В Раде попросили Зеленского уволить посла Украины в Иране
Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
По словам Гончаренко, заявления посольства о том, что причиной крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана стала авария двигателя, являются проявлением неуважения к семьям погибших и наносят дипломатический урон Украине.
Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
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