В Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего самолет украинской авиалинии

В Государственной думе России осудили действия Ирана, сбившего самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

«Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», — сказал Швыткин.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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