Трамп назвал решение Пелоси о передаче дела об импичменте запоздалым
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Президент США Дональд Трамп назвал запоздалым решение спикера палаты представителей Ненси Пелоси о передаче в сенат статей об импичменте. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Американский лидер также оценил действия Пелоси как «смешные».
«Она должна была отправить их давным-давно. Это просто умаляет процесс», — добавил Трамп.
Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что Пелоси войдет в историю в качестве наименее успешного спикера палаты представителей США. Он заявил, что «она ничего не сделала».
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