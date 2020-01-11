Трамп назвал решение Пелоси о передаче дела об импичменте запоздалым

Президент США Дональд Трамп назвал запоздалым решение спикера палаты представителей Ненси Пелоси о передаче в сенат статей об импичменте. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Американский лидер также оценил действия Пелоси как «смешные».

«Она должна была отправить их давным-давно. Это просто умаляет процесс», — добавил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что Пелоси войдет в историю в качестве наименее успешного спикера палаты представителей США. Он заявил, что «она ничего не сделала».

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